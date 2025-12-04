ТАСС: в подполье узнали место дислокации "Легиона "Свобода России"

Он базируется в Одессе в районе завода на улице Иоганна Гена, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пророссийское подполье выяснило места текущей дислокации подразделений запрещенных в РФ террористических украинских организаций "Легион "Свобода России" и "Батальона имени Шейха Мансура".

"Запрещенный "Легион "Свобода России" базируется в Одессе в районе завода на улице Иоганна Гена. Нашим соратникам удалось это выяснить на основе собственных наблюдений. Это идеальное место для военных объектов ВСУ - промышленная зона с бывшими заводами", - рассказали ТАСС в подполье.

Там уточнили, что в легионе наблюдаются серьезные кадровые проблемы из-за специфических условий службы и частых проверок СБУ.

"В сети неоднократно об этом заявляли и сами участники движения. Собственно говоря, за предполагаемыми руководителями движения нами установлено скрытое наблюдение", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, в подполье отметили, что "Батальон имени Шейха Мансура" дислоцируется в Никополе в районе Никопольского моторвагонного депо.