Расчеты беспилотников протаранили за сутки шесть тяжелых дронов ВСУ "Баба-яга"

В Минобороны рассказали, что операторы беспилотников "Молния" несколькими точными попаданиями уничтожили пункт временной дислокации с живой силой противника в Константиновке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки войск тараном в небе уничтожили за сутки шесть тяжелых украинских дронов "Баба-яга" (R-18), а также пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных систем 3-го армейского корпуса Южной группировки войск за сутки тараном уничтожили шесть вражеских беспилотников R-18. Беспилотные летательные аппараты противника несли на себе взрывчатые вещества для выполнения боевых задач. Своевременное обнаружение вражеских БПЛА не позволило противнику ударить по позициям российских войск", — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что операторы беспилотников "Молния" несколькими точными попаданиями уничтожили пункт временной дислокации с живой силой противника в Константиновке. После первого попадания "Молнии" противник попытался переместиться в соседнее здание. Ротация была замечена операторами беспилотных систем Zala, которые вели наблюдение за работой и передали подкорректировали операторов, благодаря чему цель была полностью уничтожена.

Кроме того, операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии группировки обнаружили и уничтожили автомобиль в Константиновке. Были также уничтожены две антенны связи противника, благодаря чему он был лишен управления между подразделениями.