Боец Бэтмен: для зачистки Зеленого Гая ВС РФ обошли с тыла пулеметчиков ВСУ

Штурмовик группировки "Восток" сообщил, что походы к противнику были заминированы противотанковыми минами и растяжками

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Российские штурмовики для начала зачистки населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области обошли с тыла пулеметчиков ВСУ и уничтожили их. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Бэтмен.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"Они ждали. Были выставлены два пулеметных расчета по углам лесополосы. Мы уже обошли их и, соответственно, выполнили задачу, уничтожили пулеметчиков", - сказал штурмовик.

Он добавил, что походы к пулеметчикам были заминированы противотанковыми минами и растяжками.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области.