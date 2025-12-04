В Курске обломками сбитых беспилотников повреждены частные дома и автомобиль

Никто не пострадал

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Обломки сбитых украинских беспилотников повредили окна в частных домах Курска и автомобиль, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Маслов.

"Сегодня вечером Курск в очередной раз подвергся атаке украинских беспилотников. По предварительным данным, от обломков сбитых БПЛА повреждены окна в частных домах и автомобиль. Все оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших жителей нет", - написал он.

Ситуация находится на личном контроле главы города. По поручению губернатора Александра Хинштейна утром специалисты администрации проведут подомовой обход. Всем жителям курские власти окажут помощь.