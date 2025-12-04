ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Визит Путина в Индию
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Курске обломками сбитых беспилотников повреждены частные дома и автомобиль

Никто не пострадал
Редакция сайта ТАСС
20:19
© Артем Геодакян/ ТАСС

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Обломки сбитых украинских беспилотников повредили окна в частных домах Курска и автомобиль, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Маслов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 4 декабря 2025 года

"Сегодня вечером Курск в очередной раз подвергся атаке украинских беспилотников. По предварительным данным, от обломков сбитых БПЛА повреждены окна в частных домах и автомобиль. Все оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших жителей нет", - написал он.

Ситуация находится на личном контроле главы города. По поручению губернатора Александра Хинштейна утром специалисты администрации проведут подомовой обход. Всем жителям курские власти окажут помощь. 

РоссияКурская областьВоенная операция на Украине