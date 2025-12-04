Средства ПВО РФ сбили за сутки 195 беспилотников самолетного типа ВСУ

В МО России уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены, в частности, 668 самолетов, 283 вертолета и 100 277 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 195 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100 277 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 370 танков и других боевых бронированных машин, 1 626 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 706 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 283 единицы специальной военной автомобильной техники.