Балицкий: ВСУ семь раз атаковали подразделения МЧС в Запорожской области за год

Пострадали пять сотрудников министерства

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины семь раз целенаправленно атаковали подразделения МЧС в Запорожской области за этот год. Об этом по итогам встречи с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником Александром Куренковым в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сотрудники МЧС работают в тяжелых, часто сопряженных с большим риском условиях. За этот год мы зарегистрировали семь фактов целенаправленной атаки противника на пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, пострадали пять сотрудников МЧС. Противник пытается уничтожить спецтехнику. Но, несмотря на постоянные атаки БПЛА, наши пожарные и спасатели продолжают выполнять задачи, защищая население и территорию области, демонстрируя несгибаемую волю и профессионализм", - написал он.

Губернатор отметил, что в Запорожской области пожарно-спасательные подразделения оснащены всем необходимым, а личный состав несет службу с высоким уровнем эффективности.