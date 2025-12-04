ВСУ атаковали больницу в Сватове ЛНР

Контузию получил медик

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал городскую больницу в прифронтовом Сватове в ЛНР, никто из пациентов не пострадал. Контузию получил медик.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом в Telegram-канале сообщает правительство региона со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко.

"Атакована Сватовская центральная городская больница. БПЛА самолетного типа противника ударил по территории больницы чуть менее часа назад. Поврежден фасад здания и остекление. Никто из пациентов, находящихся в медучреждении, чудом не пострадал. Контузию получил медик. Предварительно, повреждены 4 двери, 22 окна и стены здания", - говорится в сообщении.

Сватово входит в Северодонецкую агломерацию - одну из прифронтовых территорий ЛНР. К ней также относятся населенные пункты Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, которые были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев там существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы.