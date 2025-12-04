Расчеты ударных дронов обеспечили продвижение штурмовиков "Центра" в ДНР

Подразделения войск беспилотных систем ежедневно выполняют сотни вылетов для разведки и уничтожения выявленных целей противника, указали в Минобороны РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых подразделений на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты войск беспилотных систем, действующие в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр", обеспечили продвижение штурмовых подразделений в зоне проведения СВО на территории ДНР", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что подразделения войск беспилотных систем ежедневно выполняют сотни вылетов для разведки и уничтожения выявленных целей противника. Взаимодействуя с штурмовыми группами, операторы ударных беспилотников предотвращают попытки противника контратаковать, перегруппироваться или закрепиться.

"Высококвалифицированная подготовка военнослужащих подразделений войск беспилотных систем в составе группировки "Центр" срывает попытки противника применить средства радиоэлектронной борьбы и остановить продвижения штурмовых групп на линии боевого соприкосновения", - подчеркнули в Минобороны РФ.