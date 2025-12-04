FPV-дрон сорвал планы солдат ВСУ установить флаг в Запорожской области

Также на фоне тотального провала Киева по всем фронтам фиксируются массовые попытки украинской стороны "показать перемогу"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Солдаты ВСУ планировали установить украинский флаг рядом с одним из недавно освобожденных населенных пунктов Запорожской области, но российский FPV-дрон сорвал их планы. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

"На кадрах - очередной удар FPV-дроном по пехоте ВСУ в зоне ответственности 36-й армии группировки войск "Восток" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Он примечателен тем, что у одного из солдат ВСУ с собой был украинский флаг. Группа или направлялась на демонстративную установку флага, или откатывалась после нее", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на фоне тотального провала ВСУ по всем фронтам фиксируются массовые попытки украинской стороны "показать перемогу". В ход идет все - архивные кадры, нейросети, как это было с 425-м отдельным штурмовым полком ВСУ в Красноармейске. Тогда командование полка с помощью искусственного интеллекта поменяли российский флаг на украинский.

"Почти во всех таких случаях так или иначе замешаны штурмовые войска - личное подразделение Валентина Манько, который активно пытается быть на передовой информационной войны, но пока безуспешно", - заключили в силовых структурах.