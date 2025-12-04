ТАСС: ВСУ скрывают санитарные потери в Сумской области из-за графиков по свету

В российских силовых структурах сообщили, что силы противника оборудовали стабилизационные пункты в частных домах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области оборудовали стабилизационные пункты в частных домах, которые не могут полностью работать из-за отключения света. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, это приводит к большим санитарным потерям.

"На сумском направлении медицинские подразделения ВСУ оборудовали стабилизационные пункты в частных домах. Однако после введения графиков отключения света и острой нехватки генераторов, они не могут функционировать в полном объеме. Это привело к большому количеству санитарных потерь, которые скрываются командованием", - сказал собеседник агентства.