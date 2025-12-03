ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Запорожской области

В северо-западной части региона без света остались более 2 тыс. человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали электроэнергетическую инфраструктуру Запорожской области, без света остались более 2 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В результате артиллерийского обстрела со стороны противника повреждена электроэнергетическая инфраструктура области. В северо-западной части региона 2 113 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время приступить к восстановительным работам невозможно, обстрел не прекращается", - написал он.