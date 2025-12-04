ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВСУ в Красноармейске в состоянии алкогольного опьянения стреляли по жителям

Об этом рассказали жители города в видео, предоставленном Минобороны России
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Военные ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) в состоянии алкогольного опьянения стреляли по мирным жителям. Об этом рассказали жители города в видео, предоставленном Минобороны России.

"Магазин летом еще работал, а потом там пьяные вэсэушники начали по ногам стрелять, и мы туда перестали ходить. Люди идут пораньше, чтобы очередь занять, а он пьяный стоит в гражданке (гражданской одежде - прим. ТАСС), по мужику стрелять начал. Еду на велосипеде, услышал", - сказал один из мирных жителей. 

