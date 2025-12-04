Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
Редакция сайта ТАСС
06:51
обновлено 07:08
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.
Читайте также
Встреча с Уиткоффом и Кушнером и 28 пунктов плана США. Заявления Путина
"Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", - подчеркнул Путин.