Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию

Это будет сделано военным либо другим путем, указал президент РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

"Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", - подчеркнул Путин.