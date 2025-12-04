ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Визит Путина в Индию
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика
Статья

Встреча с Уиткоффом и Кушнером и 28 пунктов плана США. Заявления Путина

Редакция сайта ТАСС
07:30
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Привезенные американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения по украинскому урегулированию основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита России и США на Аляске. Это отметил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

Он также заявил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на 4 раздела и обсуждать их в таком формате.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О встрече с Уиткоффом и Кушнером

  • Встреча с Уиткоффом и Кушнером "была очень полезной".
  • Она продлилась пять часов, так как "пришлось пройтись по каждому пункту" привезенного мирного плана.
  • Предложения, которые привезли Уиткофф и Кушнер, основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита на Аляске: "То, что нам привезли американские коллеги, было основано, так или иначе, на наших договоренностях на моей встрече с президентом [США Дональдом] Трампом на Аляске - мы говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже".

О мирном плане США

  • Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но "это непростая задача".
  • Россия не согласилась с каким-то пунктами мирных предложений США по Украине, "но это сложная работа": "Где-то говорили о том, что, да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем".
  • США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на 4 раздела и обсуждать их в таком формате: "Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]".

Об украинском урегулировании

  • Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев предпочитает воевать: "Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость. Выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать".
  • Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем: "Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать".
  • Европейцам надо включаться в работу по украинскому урегулированию, а не мешать.
 
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия