Встреча с Уиткоффом и Кушнером и 28 пунктов плана США. Заявления Путина

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Привезенные американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения по украинскому урегулированию основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита России и США на Аляске. Это отметил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

Он также заявил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на 4 раздела и обсуждать их в таком формате.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О встрече с Уиткоффом и Кушнером

Встреча с Уиткоффом и Кушнером "была очень полезной".

Она продлилась пять часов, так как "пришлось пройтись по каждому пункту" привезенного мирного плана.

Предложения, которые привезли Уиткофф и Кушнер, основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита на Аляске: "То, что нам привезли американские коллеги, было основано, так или иначе, на наших договоренностях на моей встрече с президентом [США Дональдом] Трампом на Аляске - мы говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже".

О мирном плане США

Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но "это непростая задача".

Россия не согласилась с каким-то пунктами мирных предложений США по Украине, "но это сложная работа": "Где-то говорили о том, что, да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем".

США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на 4 раздела и обсуждать их в таком формате: "Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]".

Об украинском урегулировании