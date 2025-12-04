Путин: Трамп ищет консенсуса в украинском урегулировании, но это непросто

Президент РФ отметил, что это сложная работа и миссия

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп искренне пытается найти консенсусное решение украинской проблемы. Однако эта работа непроста, заметил в интервью India Today президент РФ Владимир Путин.

"Это сложная работа и сложная миссия, которую взял на себя президент Трамп, - дал оценку российский лидер. - Добиться, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу - это непростая задача".

"Но президент Трамп действительно - я в этом уверен - искренне - пытается это сделать", заключил Путин.