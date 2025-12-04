Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером очень полезной

Она продлилась долго, потому что пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений, отметил президент России

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Прошедшая в Кремле встреча с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была необходимой и полезной, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

Российский лидер отметил, что встреча продолжалась "пять часов". "Но она была необходима, - добавил он. - Она была очень полезной".

Она продлилась долго, так как пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений, отметил российский лидер.