Путин: предложения США по Украине базировались на договоренностях с Аляски

Президент России отметил, что привезенные американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером пункты урегулирования обсуждались на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Анкоридже

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Привезенные американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения по украинскому урегулированию основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита России и США на Аляске. Это отметил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"То, что нам привезли американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях на моей встрече с президентом [США Дональдом] Трампом на Аляске - мы говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже", - поделился Путин.