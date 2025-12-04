Путин: украинскому урегулированию нужно помогать, а не мешать

Президент России считает, что сейчас неправильно говорить о том, что не устраивает в мирном плане США, чтобы не нарушить ритм "челночной дипломатии"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия считает неправильным говорить сейчас о том, что именно ее устраивает или не устраивает в мирном плане США. Это может нарушить ритм "челночной дипломатии" Вашингтона, тогда как украинскому урегулированию нужно помогать, а не мешать, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"Сказать сейчас, что конкретно не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, - мне кажется, это преждевременно. Потому что это может просто нарушить тот режим работы [который нашел Вашингтон], - указал российский лидер. - Он чем занимается? Челночная дипломатия". "Поговорили с европейцами, потом приехали к нам, потом у них опять встреча с украинцами и европейцами", - пояснил Путин.

"Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать", - заключил он.