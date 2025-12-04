Путин: США предложили разделить 28 пунктов мирного плана "на 4 пакета"

Американская сторона инициировала их обсуждение в таком формате, заявил президент России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Подготовленные ранее 28 пунктов американского мирного плана актуальны и продолжают обсуждаться, просто Вашингтон предложил разбить их на 4 отдельных "пакета". Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в преддверии госвизита в Индию.

"Как раз они и обсуждаются, - отреагировал Путин на реплику о том, актуальны ли прежние 28 пунктов. - Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]".