Путин: Россия не согласилась с некоторыми пунктами плана США

Работа над привезенным мирным планом по Украине сложна, отметил президент РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Пятичасовая продолжительность встречи с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером обусловлена тем, что работа над привезенным мирным планом по Украине сложна. Подробно разбирался каждый пункт, и не со всеми из них Россия была согласна, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

По его словам, до встречи с американцами в Москве не видели новых инициатив. "Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени, - пояснил российский лидер. - Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная".

Путин отметил, что были вопросы, по которым не был достигнут консенсус. "Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа, - сказал он. - Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа".