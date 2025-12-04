Марочко: около батальона ВСУ на богуславском направлении попали в котел

Горловина котла составляет менее 2 км и постоянно сужается, уточнил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Vadim Ghirda

ЛУГАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Около батальона ВСУ оказались в окружении на богуславском направлении в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"На богуславском направлении ВСУ попали в очередной котел. В ходе грамотных и своевременных решений командования ВС РФ удалось взять в клещи украинскую группировку в районе населенного пункта Новая Кругляковка. Украинские боевики численностью до батальона оказались в оперативном окружении восточнее населенного пункта Богуславка в Харьковской области", - отметил Марочко.

По его словам, горловина котла составляет менее 2 км и постоянно сужается.