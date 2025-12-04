Группировка "Днепр" сорвала ротацию ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнили расчеты ударных FPV-дронов группировки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Днепр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области, уничтожив бронетехнику и группу пехоты противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В одном из населенных пунктов на ореховском направлении расчетами войск беспилотных систем группировки были обнаружены пикап и бронеавтомобиль с группами пехоты противника, которые пытались провести ротацию личного состава. Благодаря профессиональной работе операторов БПЛА отдельного разведывательного батальона Новороссийского гвардейского соединения ВДВ FPV-дроны настигли и уничтожили технику и личный состав украинских националистов, не позволив им провести ротацию на передовых позициях", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что высокая эффективность работы операторов FPV-дронов на оптоволокне достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления, что позволяет своевременно и точно наносить удары. Это значительно снижает боевой потенциал противника и создает благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых групп и подразделений ВДВ в зоне ответственности группировки войск "Днепр".