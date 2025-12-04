Пострадавшая в Воронежской области. Последствия атаки БПЛА на российские регионы
Редакция сайта ТАСС
06:38
Силы ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
Женщина получила ранения из-за падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов Воронежской области. Также повреждены многоквартирный дом, нежилое помещение и два легковых автомобиля.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над Республикой Крым, 16 - над Ростовской областью, 14 - над Ставропольским краем, 7 - над Белгородской областью, 4 - над Брянской областью, 3 - над Воронежской областью, по 2 - над Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также по 1 - над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями и акваторией Черного моря.
Последствия
- Многоквартирный дом, нежилое помещение и два легковых автомобиля получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
- По уточненной информации, женщина, получившая ранение в одном из муниципалитетов области, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома.
- По словам губернатора, оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы.