Статья

Пострадавшая в Воронежской области. Последствия атаки БПЛА на российские регионы

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Женщина получила ранения из-за падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов Воронежской области. Также повреждены многоквартирный дом, нежилое помещение и два легковых автомобиля.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над Республикой Крым, 16 - над Ростовской областью, 14 - над Ставропольским краем, 7 - над Белгородской областью, 4 - над Брянской областью, 3 - над Воронежской областью, по 2 - над Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также по 1 - над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями и акваторией Черного моря.

Последствия