В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены дом и два автомобиля

В одном из муниципалитетов получила ранение женщина, отметил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Многоквартирный дом, нежилое помещение и два легковых автомобиля повреждены из-за атаки украинских беспилотников в Воронежской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"В результате падения обломков БПЛА в этом районе выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании. В соседнем доме повреждено остекление в нежилом помещении. Также осколками посечены два легковых автомобиля", - написал он.

По уточненной информации, получившая в одном из муниципалитетов ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома.

Как сообщил губернатор, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть БПЛА. "Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы", - добавил глава региона.