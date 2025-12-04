Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 76 украинских БПЛА

Из них 16 аппаратов уничтожили в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украина. Онлайн

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве. Из них 21 - над территорией Республики Крым, 16 - над Ростовской областью, 14 - над Ставропольским краем, 7 - над Белгородской областью. Также было уничтожено четыре дрона над территорией Брянской области, три - над Воронежской областью. По два беспилотника сбили над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей. По одному БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями, а также над акваторией Черного моря.