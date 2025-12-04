Эксперт Рожин: смертность в ВСУ отпугивает потенциальных контрактников

Военный эксперт рассказал о стандартной практике Киева, согласно которой указанные как пропавшие без вести украинские солдаты чаще всего являются погибшими

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Информация о количестве погибших, раненых и пропавших без вести украинских военнослужащих демотивирует людей подписывать контракт с ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Он отметил, что указанные как пропавшие без вести солдаты ВСУ чаще всего являются погибшими - и это, добавил он, стандартная практика Киева. По словам Рожина, озвучиваемое Украиной количество пропавших без вести, тяжелораненых, инвалидов и дезертиров хорошо показывает ситуацию в украинской армии.

"И это касается как молодежи, так и более старших возрастных групп и выливается в конечном итоге в нехватку мотивированной пехоты, которая воевала бы добровольно, а не из-под палки или под угрозой убийства, или в силу действия в тылу заградотрядов или практики по уничтожению тех, кто бежит или пытается сдаться в плен. Соответственно, такие цифры будут еще сильнее демотивировать людей рассматривать вступление в ВСУ даже за обещанные деньги", - пояснил военный эксперт.

Он добавил, что украинская армия не смогла собрать достаточное количество людей, которые добровольно подписали бы молодежный контракт. По словам Рожина, с нежеланием идти добровольно в ВСУ украинская сторона сталкивалась еще в период попыток собрать "Украинский легион" в Польше, когда не набралось и тысячи человек.