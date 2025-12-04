Группировка "Запад" уничтожила дронами два пикапа ВСУ

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля поражения целей противника

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем, действующие в составе Западной группировки, уничтожили два пикапа ВСУ в Купянском районе, сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения двух пикапов ВСУ расчетами Войск беспилотных систем группировки войск "Запад". Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем, действующие в составе 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", с помощью разведывательного БПЛА выявили движение пикапов с военнослужащими ВСУ в Купянском районе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника. Обнаруженные цели были атакованы FPV-дронами и уничтожены", - говорится в сообщении.