Марочко: ВС РФ начали артподготовку для освобождения Озерного и Закотного в ДНР

Военный эксперт сообщил, что российские войска наносят удары по выявленным военным целям для ослабления обороноспособности ВСУ

ЛУГАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Российские войска начали артподготовку на северском направлении для продвижения в районе Озерного и Закотного в ДНР. Удары наносятся по выявленным целям, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На северском направлении начались подготовительные мероприятия по освобождению очередных населенных пунктов. ВС РФ начали активную артподготовку для дальнейшего продвижения войск в районе населенных пунктов Озерное и Закотное (ДНР). Удары наносятся по выявленным военным целям, для ослабления обороноспособности ВСУ", - сказал Марочко.

Он отметил, что украинское командование придает большое значение данному участку и направляет дополнительные силы и средства для удержания фронта.