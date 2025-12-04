В море около Севастополя сбили две цели

Гражданские объекты в городе не получили повреждений

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие сил противовоздушной обороны сбили две цели над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - говорится в сообщении.