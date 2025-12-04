Кадыров сообщил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев

Они присоединятся к спецназу "Ахмат", сообщил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции, где они присоединятся к спецназу "Ахмат". Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова традиционно взял на себя весь комплекс мер обеспечения: экипировку, снаряжение, размещение, питание и сам процесс подготовки. Более того, Фонд полностью взял на себя транспортные расходы до Грозного, чтобы ребята могли сосредоточиться только на главном - достойном выполнении поставленных задач. В зоне проведения СВО они пополнят ряды легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ и начнут служебную деятельность с полной готовностью", - написал Кадыров.

По его словам, перед отправкой добровольцы прошли серьезную и тщательно выстроенную подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) имени президента России Владимира Путина в Гудермесе.

"Инструкторы РУС обеспечили насыщенную программу: от напряженных полевых занятий до отработки тактики в условиях, максимально приближенных к реальным боевым эпизодам. Это обучение формирует стойкость, слаженность и уверенность, столь необходимые будущим бойцам", - рассказал глава Чечни.