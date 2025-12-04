Пленный: "азовцы" погибли на минном поле из-за приказа бежать через него

Пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" Андрей Прытов сообщил, что украинское командование приказывало бежать, не обращая внимания на растяжки и мины

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские военные подорвались на минном поле после того, как им приказали пробежать через него до места расположения позиций, сообщил пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Азов" (запрещен в РФ, признан террористическим) Андрей Прытов. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"От точки выгрузки до нашей позиции надо было идти еще около 10 км. Эта дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались", - сказал пленный.

Он отметил, что, прибыв на позицию, обнаружил, что она полностью уничтожена, а восстановительные работы проводились ночью из-за опасности со стороны российских ударных дронов.

Прытов сдался в плен после того, как его в наказание за помощь раненым в одиночку отправили восстанавливать уничтоженную позицию. По его словам, бойцы ВС РФ эвакуировали его в безопасное место, оказали всю необходимую медицинскую помощь, а также предложили чистую одежду.