Боец Жук: ВСУ в Зеленом Гае оставляли раненых сослуживцев
Редакция сайта ТАСС
02:08
ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Зеленый Гай в Запорожской области бросали раненых сослуживцев. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Жук.
Читайте также
Военная операция на Украина. Онлайн
"Были ситуации в Зеленом Гае, когда противник отступал в страхе, в ужасе, и бросал своих трехсотых. Ну и просто убегал, не помогая им", - сказал оператор.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области.