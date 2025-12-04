Боец Жук: ВСУ в Зеленом Гае оставляли раненых сослуживцев

Противник отступал "в ужасе", добавил оператор БПЛА 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Зеленый Гай в Запорожской области бросали раненых сослуживцев. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Жук.

"Были ситуации в Зеленом Гае, когда противник отступал в страхе, в ужасе, и бросал своих трехсотых. Ну и просто убегал, не помогая им", - сказал оператор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области.