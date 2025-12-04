Расчет РСЗО "Ураган" уничтожил пункт дислокации ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожил в ночное время пункт дислокации подразделения и техники ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты реактивной системы залпового огня "Ураган" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили временный пункт размещения личного состава и техники ВСУ на купянском направлении", - информировали в ведомстве.

После получения оперативных разведданных о позициях противника расчет РСЗО развернул боевую машину на подготовленной огневой позиции. После точных баллистических расчетов и наведения был произведен залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дистанцию более 25 км. В результате все заданные цели были уничтожены, что позволило штурмовым подразделениям занять указанные рубежи.

После выполнения боевой задачи артиллеристы покинули позицию, замаскировали технику и укрылись в подготовленном бункере, сохранив боеготовность для дальнейших действий.