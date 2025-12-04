Боец Закат: ВСУ отступали из Зеленого Гая после уничтожения прикрытия

Штурмовик ВС РФ подчеркнул, что гексакоптеры противника уничтожались на подлете к российским позициям

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Зеленый Гай в Запорожской области начали отступать сразу после уничтожения пулеметных точек, которые прикрывали сидящий в обороне солдат ВСУ. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Закат.

"Как только мы забрали две пулеметных ячейки, противник начал очень быстро отступать, потому что это было единственное прикрытие, за которое они держались", - сказал оператор.

Он подчеркнул, что ВСУ не спасли даже тяжелые гексокоптеры, которые уничтожались на подлете к российским позициям.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области.