ВСУ применили более 80 БПЛА для ударов по Белгородской области за сутки

В селе Грузское при атаке дрона на грузовой автомобиль пострадал водитель

БЕЛГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию Белгородской области с помощью более 80 беспилотников за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Борисовском округе села Березовка и Грузское атакованы 11 беспилотниками, 9 из которых сбиты. В селе Грузское в результате атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал водитель. Лечение продолжает в амбулаторных условиях. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Над Валуйским, Вейделевским, Красногвардейским, Старооскольским, Чернянским округами сбиты восемь беспилотников - последствий нет. Белгородский округ атаковал один БПЛА, при этом над муниципалитетом сбиты и подавлены еще семь - поврежден автомобиль. Над Алексеевским округом система ПВО сбила восемь беспилотников самолетного типа - повреждена линия электропередачи. Над Волоконовским округом сбито еще 18 БПЛА, информация о последствиях уточняется.

По Грайворонскому округу выпущено 25 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, нанесены удары 23 беспилотниками, 3 из которых подавлены и сбиты. В результате удара дрона по автомобилю погиб мирный житель, машина уничтожена огнем. За медпомощью также обратилась женщина, получившая баротравму вследствие атаки FPV-дрона на коммерческий объект, лечение проходит амбулаторно. Повреждены частные дома, автомобили, коммерческий объект, объект инфраструктуры, домовладение. Также ночью в Грайвороне при детонации дрона повреждены три квартиры в многоквартирном доме и две машины.

По Краснояружскому округу в ходе трех обстрелов выпущены четыре снаряда и совершены атаки четырьмя беспилотниками, три из которых подавлены, повреждений нет. В Шебекинском округе при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадала женщина, после оказания медпомощи отпущена на амбулаторное лечение, машина повреждена. Кроме того, над округом сбиты и подавлены шесть БПЛА.