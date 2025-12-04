Эксперт Рожин: ВСУ не смогли набрать желающих подписать "молодежный" контракт

Заградотряды и практика по уничтожению сдающихся в плен дронами будут еще сильнее демотивировать украинцев, отметил он

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украинская армия не смогла набрать необходимое количество людей, желающих подписать "молодежный" контракт. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о судьбе 11 военных, подписавших с ВСУ "молодежный" контракт. Трое солдат младше мобилизационного возраста считаются пропавшими без вести, двое дезертировали, один покончил жизнь самоубийством, четверо были тяжело ранены. Один из подписавших контракт заявил в интервью агентству, что пожалел о своем решении, а позднее покинул Украину.

"Важно понимать, что противник не смог собрать достаточное количество молодых людей, которые добровольно пошли бы на контракт. С нежеланием идти добровольно в ВСУ украинская сторона сталкивалась еще в период попыток собрать "Украинский легион" в Польше, когда планировали несколько тысяч собрать, а в итоге не собрали и тысячи. Соответственно, и здесь, несмотря на активную увещевательную кампанию по ТВ, в СМИ, в интернете, большого количества они набрать не смогли", - отметил военный эксперт.

Он отметил, что указанные как пропавшие без вести солдаты ВСУ чаще всего являются погибшими. Это, добавил он, стандартная практика Киева. По словам Рожина, озвучиваемое Украиной количество пропавших без вести, тяжелораненых, инвалидов, дезертиров хорошо показывает ситуацию в украинской армии.

"И это касается как молодежи, так и более старших возрастных групп, и выливается в конечном итоге в нехватку мотивированной пехоты, которая воевала бы добровольно, а не из-под палки или под угрозой убийства", - пояснил военный эксперт. Он добавил, что в силу действия заградотрядов или практики по уничтожению сдающихся в плен с помощью дронов число желающих вступить в ВСУ будет еще сильнее демотивировать людей, даже несмотря на обещанные деньги.