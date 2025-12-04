В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали три человека

В частности, в хуторе Екатериновка ранения получил сотрудник сельхозпредприятия

БЕЛГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, ранены три мирных жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В поселке Борисовка при атаке дрона на легковой автомобиль водитель получил тяжелые ранения. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим ранением спины доставлен в Борисовскую ЦРБ. В отделении реанимации врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что еще один мужчина ранен в поселке Борисовка. В хуторе Екатериновка пострадал сотрудник сельхозпредприятия в результате детонации БПЛА.

Из Борисовки мужчину баротравмой и осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Также бригада скорой транспортирует из Екатериновки пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног в Валуйскую ЦРБ.