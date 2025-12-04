ТАСС: украинский Telegram-канал шантажирует российских бойцов ложными данными

Редакция "Северного канала", находящаяся в Сумах, требует с них по 100-200 тыс. рублей за удаление постов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Редакция украинского Telegram-канала "Северный канал", находящаяся в Сумах, публикует ложные данные о российских офицерах, после чего требует с них по 100-200 тыс. рублей за удаление постов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские спецслужбы используют методики "кол-центров" для шантажа российских военнослужащих. Редакция украинского Telegram-канала "Северный канал", находящаяся в Сумах, активно использует мошеннические схемы для шантажа российских военнослужащих. После публикации в ресурсе откровенно выдуманных фактов о "злодеяниях" офицеров с ними связываются анонимы, предлагающие за 100-200 тыс. рублей удалить посты", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что силовым структурам России известны не только конкретные военнослужащие украинской разведки, которые ведут этот ресурс, но и граждане РФ, согласившиеся участвовать в мошеннических схемах.

"Последним грозит не только ответственность за мошенничество и шантаж, но и измена родине", - предостерегли силовики.

Ранее Генеральная прокуратура РФ вынесла предписание этому Telegram-каналу. Продолжаются следственные действия.