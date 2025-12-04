В Херсонской области при атаке украинского БПЛА погибли два человека

Еще один пострадал

© Официальный Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 4 декабря. /ТАСС/. В Алешкинском округе Херсонской области два мирных жителя погибли, один получил ранение в результате атаки легкового автомобиля дроном Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Сегодня утром возле пгт Новая Маячка Алешкинского МО украинский дрон целенаправленно атаковал легковой автомобиль. Погибли двое мужчин, ранения получила 68-летняя женщина. Медицинская помощь пострадавшей оказана на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в Большой Кардашинке Голопристанского округа беспилотник ВСУ ударил по грузовому автомобилю "Газель". Водителю удалось выскочить из машины до взрыва.

"Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Горностаевку, Гладковку, Каховку, Новую Каховку, Таврийск", - добавил Сальдо.