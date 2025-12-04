Удар "Града" вынудил ВСУ оставить позиции в районе Гуляйполя

Атака расчета реактивной системы залпового огня нарушила построение обороны противника

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" нанес удар по пунктам временной дислокации противника в районе Гуляйполя в Запорожской области и вынудил противника отступить. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 35-й армии группировки войск "Восток" нанес удар по выявленным пунктам временной дислокации формирований ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. В результате уничтожены укрепленные позиции и сооружения, которые противник использовал для размещения живой силы и техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точный и плотный огневой удар из "Града" нарушил построение обороны противника и вынудил его отойти с занимаемых позиций.