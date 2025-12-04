ТАСС: ВСУ организовали в Харьковской области расчеты для уничтожения дезертиров

Командование противника назначило спецрасчеты БПЛА в 225-м отдельном штурмовом полку, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ назначило в 225-м отдельном штурмовом полку специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Помимо штурмовых действий в задачи 225-го ошп входит контроль за механизированными подразделениями и теробороной, чтобы они не покидали позиции. Кроме того, назначены специальные расчеты БПЛА для уничтожения дезертиров", - сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В этой связи страну массово стали покидать мужчины призывного возраста. Также возросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства среди военнослужащих. 14 октября в офисе генпрокурора Украины сообщили изданию "Украинская правда", что с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыто почти 290 тыс. производств по этим статьям - более 235 тыс. о самовольном оставлении части и почти 54 тыс. о дезертирстве.