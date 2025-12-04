ВСУ от действий группировки "Восток" потеряли за сутки станцию связи Starlink

Бойцы группировки также уничтожили два беспилотника самолетного типа противника

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили за сутки станцию спутниковой связи Starlink и два беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены два квадроцикла, станция спутниковой связи Starlink и два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказал Миськов.