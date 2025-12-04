В Туле обломки украинского БПЛА повредили окна детского сада

По информации губернатора Дмитрия Миляева, детей временно перевели в другой детский сад

ТУЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Обломками украинского беспилотника повреждены окна одного из детских садов в Туле. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он написал, что в ходе отражения атаки украинских БПЛА утром обломки повредили "оконные конструкции одного из детских садов в Туле".

По информации Миляева, детей временно перевели в другой детский сад. Оперативные службы осуществляют необходимые меры реагирования.

Ранее губернатор сообщал, что подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожено два украинских беспилотника. Пострадавших нет.