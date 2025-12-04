В Белгородской области при ударе ВСУ по автомобилю пострадал мирный житель

Его доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали легковой автомобиль в Белгородской области, ранен водитель. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, ранен водитель. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями головы, плеча и спины доставлен бригадой скорой в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Также в Грайвороне в результате атаки дрона посечены три легковых автомобиля. В селе Гора-Подол дрон ударил по легковому автомобилю - повреждено остекление. На участке автодороги Грайворон - Козинка от удара ВСУ повреждена передняя часть легкового автомобиля.

В оперштабе добавили, что информация о последствиях уточняется.