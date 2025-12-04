ВС РФ за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ

Российские военные также нанесли удары по военным аэродромам, используемым в интересах ВС Украины

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.