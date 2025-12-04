В Белгородской области из-за атак ВСУ по автомобилям пострадали три человека

Также в регионе повреждены частные дома и легковые автомобили

БЕЛГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали автомобили в Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Белянка Шебекинского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин. У одного пострадавшего осколочное ранение ноги, ему оказана помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Второй пострадавший с закрытым переломом ноги бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что при ударе БПЛА по грузовику в поселке Борисовка ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль оказался уничтожен огнем, также в Борисовке повреждены остекление квартир в МКД, четыре легковых автомобиля и линия электропередачи - в части поселка временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с МО РФ.

В Борисовском округе повреждены и уничтожены автомобили. В городе Грайворон повреждены коммерческий объект, частные дома, легковые автомобили. В селе огнем уничтожены и повреждены легковые автомобили, в частных домах выбиты окна, посечены фасады, заборы и надворные постройки. В Белгородском округе поврежден легковой автомобиль, а также соцобъект.

В Валуйском округе от детонации беспилотника выбиты окна частного дома, Волоконовский округ повторно атакован FPV-дроном - поврежден трактор. Отмечается, что информация о последствиях уточняется.