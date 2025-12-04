Боец Жук: зачистка Зеленого Гая началась с уничтожения станций РЭБ

В Минобороны ранее сообщили об освобождении населенного пункта

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Уничтожение станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай в Запорожской области положило начало штурмовым действиям в населенном пункте. Об этом рассказал ТАСС оператор БПЛА 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Жук.

"РЭБа было в Зеленом Гае много. Мы залетали с разных сторон, прощупывали всю местность и находили точки, где РЭБ их не берет нас. В тех точках и работали, и также уничтожали РЭБ", - сказал оператор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Запорожской области.