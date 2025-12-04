Бойцы ВС РФ неделю ждали тумана, чтобы штурмом взять Красноармейск

Когда российские штурмовики подходили ближе и вступали с противником в стрелковый бой, украинские военнослужащие сдавались в плен, рассказал командир мотострелковой роты 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Центр" Дмитрий Мишин

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие накапливали силы, тренировались и неделю ждали тумана, чтобы зайти в Красноармейск. Об этом рассказал командир мотострелковой роты 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Центр" Дмитрий Мишин.

"Уже осенний период пошел, туманы пошли. Мы как скопили силы, и был хороший туман, и мы в этот туман просто внаглую по дороге зашли в город, закатили 47 человек - это птичников, кто у нас на FPV летает, на Mavic. Здесь высоты лучше, они ниже летают и дальше летают. Мы можем контролировать вглубь тыл врага, подходы их, маневры. Поэтому мы собрали, подготовили. Это не однодневная подготовка такая была. Мы долго ждали этого тумана, можно сказать, неделю. И в этот туман рывком зашли сюда", - сказал он в видео, предоставленным Минобороны России.

Первоначально военные заходили с западной части города. Также днем скрытно малыми группами заходили в южный район.

Военнослужащие перед выполнением боевой задачи, зная о всех предстоящих трудностях на поле боя, осуществляли ежедневную и кропотливую подготовку штурмовых подразделений и командиров подразделений всех степеней. "До этого мы проводили тренировки с личным составом, где отрабатывали движение в пончо ночью, движение по асфальту. То есть получается так, что тепло, жарко было, асфальт нагревался, и тепловая сигнатура от людей сливалась с асфальтом. И поэтому мы применили в ночное время такой ход, что у нас двойками люди затягивались, прям по асфальту шли", - добавил Мишин.

После разведки бойцы определили, что противник находился на окраинах Красноармейска, делал упор на многочисленные огневые точки и секреты, которые выявляли передвижение российских штурмовиков и пытались поразить FPV-дронами и тяжелыми ударными коптерами. А когда российские штурмовики подходили ближе и вступали с противником в стрелковый бой, украинские военнослужащие сдавались в плен.

"Задача была зайти в Шахтерский район, действовали по-разному и днем, и ночью, двойками-тройками. Закрепившись там, накопив силы, начали дальше просачиваться мелкими группами в Южный район, - рассказал командир 1-го мотострелкового батальона Тельман Уралбаев. - Когда стрелковый бой, наши штурмовики заходили, то враг отступал. Многие сдавались в плен. Был такой даже момент, что они вроде начинали стрелять, их окружали наши штурмовики, брали в плен. И они говорят, что нет, мы не стреляли в вас, мы готовы сдаться, за вас воевать".

Бои в центре

В центральной части города штурмовики с боями прошли роддом, центральную больницу, почту, гимназию и церковь. Дойдя до железнодорожного вокзала, российские штурмовики встретили ожесточенное сопротивление со стороны противника. Как уточнили в ведомстве, в ходе штурмовых действий по освобождению Красноармейска между подразделениями и соединениями 2-й гвардейской общевойсковой армии было налажено полное взаимодействие.

"Взаимодействие было с военнослужащими 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1435-го и 439-го мотострелковыми полками. Они возьмут домик или улицу, мы, опираясь на них, проходили дальше. Помогали друг другу, ну вот так вот одной большой дружной семьей шли вперед", - отметил Уралбаев.

Мирные жители встречали российских военных с теплотой и помогали им. В районах города, где прошла зачистка, штурмовики 506-го полка устанавливали флаг Российской Федерации.

"Благодаря слаженным действиям штурмовых двоек-троек и грамотному управлению командования полка гарнизон ВСУ в Красноармейске был разбит, и все контратаки со стороны противника были отражены", - заключили в Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Затем об освобождении данных городов доложил в докладе Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались еще в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. После полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.