Сенатор Волошин: безопасность в ДНР можно обеспечить только прекратив агрессию ВСУ

В частности, этого можно достичь при помощи мирного соглашения, заявил сенатор от ДНР

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в 2025 году из-за продвижения российских войск почти полностью прекратили обстрелы из ствольной артиллерии населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), однако применяют ракеты и беспилотники. Обезопасить регион можно только при полном освобождении ДНР и нивелировании агрессии ВСУ, в частности, при помощи мирного соглашения, заявил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Говорить о полной безопасности мы сможем только тогда, когда ДНР будет освобождена в исторических административных границах, а войска противника будут нивелированы либо в рамках мирного соглашения, либо полного их уничтожения", - сказал сенатор.

Волошин уточнил, что в 2025 году количество артиллерийских обстрелов ВСУ по населенным пунктам ДНР с продвижением российских войск практически сошло на нет, но увеличилось количество атак при помощи дронов и обстрелов ракетами средней дальности европейского производства. Кроме того, в последнее время участились атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Под огнем оказались, в частности, Старобешевская и Зуевская ТЭС.

"В любом случае цели СВО будут достигнуты, и Донбасс вздохнет свободно. Это надо принять всем интересантам по ту сторону линии боестолкновения", - отметил сенатор.