Марочко: ВСУ покидают позиции у Петровского и Нововодяного в ЛНР

Военный эксперт добавил, что в районе села Надия также намечаются позитивные сдвиги

ЛУГАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские военные покидают позиции на сватово-кременском направлении, в частности в районе Нововодяного и Петровского. Позитивные сдвиги намечаются в районе села Надия в ЛНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На сватовско-кременском участке позитивные сдвиги. В районе населенного пункта Петровское подразделения ВС РФ расширили зону контроля и заняли новые позиции в лесополосе северо-восточнее от населенного пункта. Также украинские боевики оставили часть своих позиций из-за постоянного давления нашей армии западнее Нововодяного", - сказал он.

Также позитивные сдвиги наблюдаются и в районе села Надия в ЛНР. Там отмечено самовольное оставление позиций ВСУ и увеличение межпозиционного пространства.